Только этому знаку так повезет в ретроградный Меркурий: карьера на взлет, деньги дождем

Ретроградный Меркурий набирает свою силу и будет руководить процессом во Вселенной вплоть до 15 августа. Обычно в этот период люди ждут плохих новостей из космоса.

Однако одному знаку в данный период сильно повезет.

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Речь идет о Раках, которые именно сейчас окажутся под благословением Вселенной. Эти люди могут ожидать счастливых перемен в сфере карьеры.

Возможно, старые проекты возродятся и вам предложат новые возможности для профессионального роста. Не бойтесь пересматривать свои карьерные планы и строить новые стратегии.

Источник: rsute.ru.