Кармическая расплата Стрельцов, Козерогов, Водолеев, Рыб по судьбе — главные ошибки, которые портят им жизнь

Астролог Анна Савельева эксклюзивно для сайта Teleprogramma.pro поделилась прогнозом для некоторых знаков зодиака, назвав их кармическую расплату — это ошибки, которые они допускают по незнанию, портя себе жизнь.

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Стрельцы могут похвастаться своим аналитическим началом. Они сильны сразу в нескольких сферах. Им легко дается учеба, этому знаку зодиака нравится получать новые навыки. Они готовы учиться чему-то новому и расширять горизонты своих познаний всю жизнь. Это делает Стрельцов идеальными собеседниками. С ними всегда интересно, и никогда не бывает скучно. При этом они не умеют расставлять приоритеты. И все потому что Стрельцам хочется взяться на все одновременно. Этому знаку зодиака нужно научиться держать цель в голове, перестать отвлекаться на второй план и не впадать в мультизадачность.

Кармическая расплата — ДТП, разлад с друзьями, проблема в ближайшем кругу общения, воровство.

Козероги слишком чувствительные ребята, им присуща пластичность и естественность. Они умеют по чутью приспосабливаться к новом реалиям, изменениям, которые других выбьют из колеи. Но у них есть свои минусы — у этого знака зодиака страдает ответственность. Им нужно усмирять своего внутреннего ребенка, и поощрять внутреннего взрослого.

Кармическая расплата — разлад с семьей, эмоциональная проверка на прочность.