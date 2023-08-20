Кармическая расплата Стрельцов, Козерогов, Водолеев, Рыб по судьбе — главные ошибки, которые портят им жизнь

Астролог Анна Савельева эксклюзивно для сайта Teleprogramma.pro поделилась прогнозом для некоторых знаков зодиака, назвав их кармическую расплату — это ошибки, которые они допускают по незнанию, портя себе жизнь.
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Стрельцы могут похвастаться своим аналитическим началом. Они сильны сразу в нескольких сферах. Им легко дается учеба, этому знаку зодиака нравится получать новые навыки. Они готовы учиться чему-то новому и расширять горизонты своих познаний всю жизнь. Это делает Стрельцов идеальными собеседниками. С ними всегда интересно, и никогда не бывает скучно. При этом они не умеют расставлять приоритеты. И все потому что Стрельцам хочется взяться на все одновременно. Этому знаку зодиака нужно научиться держать цель в голове, перестать отвлекаться на второй план и не впадать в мультизадачность.
Кармическая расплата — ДТП, разлад с друзьями, проблема в ближайшем кругу общения, воровство.
Козероги слишком чувствительные ребята, им присуща пластичность и естественность. Они умеют по чутью приспосабливаться к новом реалиям, изменениям, которые других выбьют из колеи. Но у них есть свои минусы — у этого знака зодиака страдает ответственность. Им нужно усмирять своего внутреннего ребенка, и поощрять внутреннего взрослого.
Кармическая расплата — разлад с семьей, эмоциональная проверка на прочность.
Водолеи — пришли в этот мир, чтобы создавать что-то новое, быть автором. При этом они совершенно не умеют работать в коллективе и дружить. Этот знак зодиака интересуется только своими проблемами. И в этом их главная ошибка. Задача Водолеев в том, чтобы научиться действовать в коллективе, выбирать общее благо, а не личное. Усмирить свою звездность, властность и стремление к роскоши.
Кармическая расплата — публичный позор, жертва репутация, проблема с детьми.
У Рыб сильна аналитическая сторона, она прочно связаны с реальностью, трудолюбивы. Страдают от недоверия своим чувствам и эмоциям, слишком практичны. Не верят в то, что не подкреплено личным опытом. Им нужно развивать свое шестое чувство, научиться видеть второй план, приобрести умение читать между строк. От материального плана нужно перейти к вечным духовным ценностям.
Кармическая расплата — удар по работе, удар по здоровью. Когда они просто не могут выполнять то, что должны.
Астролог Анна Савельева. Фото: личный архив