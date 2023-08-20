Как повлияет ретроградный Меркурий на Овнов, Тельцов и Близнецов: до 15 сентября

Ретроградный Меркурий вступает в свои права, оказывая влияние на людей. Этот период будет важным для Овнов, Тельцов и Близнецов.

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Для Овнов этот период станет временем изучения себя. Эти люди найдут ответы на давно беспокоящие их вопросы.

Ретроградный Меркурий поможет Тельцам расширить коммуникации. Не исключен возврат к прошлым отношениям.

Для Близнецов это будет временем познаний. Поговорите с тем, с кем давно хотели это сделать, итог беседы вас приятно удивит.

Источник: rsute.ru.