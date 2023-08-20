Какой знак ждет конфликт на работе: Глоба — научитесь молчать, иначе ждут голодные дни

Астролог Тамара Глоба предостерегла Стрельцов о неприятностях, которые грозят им на работе.

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Во время выполнения ежедневных обязанностей в трудовом коллективе возможно появление непредвиденных ситуаций.

Важно взять себя в руки и решать проблемы по мере их поступления. Желательно не вступать в споры с окружающими людьми, так как одно неверное слово может превратиться в серьезный конфликт.

Нельзя допускать ссоры на рабочем месте, это может иметь тяжелые последствия для Стрельцов вплоть до потери трудового места и заработка.

Источник: rsute.ru.