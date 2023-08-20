Какой знак этой осенью вознесется над судьбой и станет самым удачливым: деньги и любовь потоком

Вселенная решила сделать этой осенью Весам невероятно щедрый подарок. Она откроет перед представителями зодиакальной системы двери возможностей и позволит им добиться тех материальных благ, о которых они грезили очень давно.

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Первые дни осени подарят Весам множество счастливых событий, которые невероятно преобразят их жизнь. Именно в этот период сбудется их долгожданная мечта.

Весы станут активно проявлять себя на рабочем месте и сильно удивят свое руководство.

Их заметят и вознесут, продвинут, дадут достойный заработок.

Источник: rsute.ru.