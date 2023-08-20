Какой знак встретит поддержку растущей Луны и станет фаворитом Вселенной: Володина — о судьбе счастливчика

Овны, как рассказала астролог Василиса Володина, смогут разобраться в проблемах и вопросах прошлых периодов и сделают для себя важные выводы.
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Это откроет им путь к удаче, кроме того, Овны встретят мощную поддержку растущей Луны.
У них многое будет получаться, мечты начнут сбываться. Кроме того, им явно будет сопутствовать удача на любовном фронте.
Удастся встретить человека, отношения с которым могут стать серьезными. В любом случае у Овнов появится еще один настоящий друг.
Источник: rsute.ru.