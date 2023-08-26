Гороскоп на неделю с 28 августа по 3 сентября для всех знаков зодиака

Сказать об этой неделе можно немного, поскольку она во многом продолжает тенденции предыдущей. Дела идут трудно, торможение наблюдается в абсолютном большинстве процессов. Начинать что-то новое нет практически никакого смысла, зато хорошо завершать ранее начатое и возвращаться к делам, отложенным когда-то в долгий ящик.

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Дева

Хороший период для переосмысления, это время будто создано, чтобы подумать о себе, своих целях, о том, чего вы хотите на самом деле.

Любовь

У мужской половины знака все идет не без проблем с взаимопониманием. Прекрасным дамам же повезло больше – вы будете окружены приятным вниманием мужчин.

Финансы

Есть вероятность, что вы будете закрывать глаза на очевидные ошибки, и это заставит ваших партнеров действовать у вас за спиной, исправляя их. Постарайтесь такого не допускать.

Здоровье

Не забывайте о важности отдыха. Не игнорируйте его – какими бы важными ни были ваши дела, силы сами собой не восстановятся.

Овен

Главной опасностью недели для Овнов будет принимать желаемое за действительное. Снимайте розовые очки, может быть, без них мир не такой яркий, зато и страшных глупостей вы не наделаете. И обязательно позаботьтесь о себе – не доверять же это важное дело каким-то другим людям.

Телец

У Тельцов многие дела пойдут в гору, а все потому что партнеры будут идти вам навстречу, соглашаться на выгодные для вас условия и подавать весьма недурные идеи. Однако пока вы пребываете в эйфории от успеха, вами могут манипулировать, поэтому радуйтесь и бдительности не теряйте.

Близнецы

Близнецы, безусловно, великолепны. Но нет предела совершенству! И эта неделя как нельзя лучше подходит, чтобы заниматься развитием и совершенствованием самих себя. Другие дела идут медленно и со скрипом, поэтому у вас есть время на саморазвитие и увлечения, которые интересны лично вам.

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Рак

Неделя подходит для налаживания контактов с людьми. Ваши обаяние и харизма никого не оставят равнодушными, и вам будут готовы пойти навстречу. Это время стоит использовать по максимуму, ведь у вас все находится под контролем. Исключение составляет финансовая сфера, здесь все пока более чем скромно.

Лев

Львам снова везет. Если вы не успели на прошлой неделе глобально испортить ситуацию, сейчас все будет хорошо. Но даже если вы все испортили, у вас появится возможность это исправить. Вы сможете управлять ресурсами, заниматься коррекцией и перепланированием, да и в целом быть главными. Все как вы любите.

Весы

На ошибках учатся. Желательно, конечно, на чужих, но если уж случилось, что вы ошиблись – извлеките из этого урок. И с учетом новых вводных планируйте свои дальнейшие действия. Будьте осторожны и внимательны – период не самый благоприятный.

Скорпион

Скорпионам явно нужен перерыв. Спад наблюдается практически во всех сферах, и вас это сильно раздражает или вовсе выбивает из колеи. Понятное дело, это неприятно, но переживать не стоит, это не улучшает положение – переключите внимание на повседневные домашние заботы, больше отдыхайте и берегите нервную систему.

Стрелец

Короля играет его свита. Сейчас это верно как никогда. Если вас окружают всякие нечестные и малоприятные граждане, вряд ли дела пойдут хорошо. Если же с вами верные и достойные товарищи – в их компании вы непременно достигнете успеха. Поэтому выбирайте, с кем вы имеете дело, как можно тщательнее.

Козерог

Быстрых результатов в чем бы то ни было сейчас можно не ждать. Особенно если речь идет об исправлении прошлых ошибок. Но это не значит, что нужно все бросить. Просто наберитесь терпения, ждать вы умеете. А если вы отбросите излишние эмоции – сумеете договориться с нужными людьми о взаимовыгодном сотрудничестве.

Водолей

Водолеям часто в жизни не хватает стабильности, и в этом плане неделя – просто подарок. Она стабилизирует и «устаканивает» ситуацию, а также помогает накопить силы. Возможно возвращение подзабытых уже проблем или людей из прошлого. Сейчас есть возможность со всем этим окончательно разобраться.

Рыбы

Нельзя сказать, что Рыбы – счастливчики недели. Все не слишком радужно. Однако можно добиться успеха, если направить свое внимание на сферу общения с людьми. Договаривайтесь, «наводите мосты», больше времени проводите с единомышленниками и друзьями. Как говорится, вместе вы сила.