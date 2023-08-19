Небеса услышат! Володина назвала главного богача осени - деньги упадут с неба

Астролог Василиса Володина сообщила, что у Весов есть все шансы стать осенью 2023 года главными богачами. По ее словам, представители этого созвездия смогут сделать шаг навстречу мечте, и небеса их услышат.

«Весы получат солидный денежный бонус, который обеспечит им комфортную жизнь. Причем произойдет все неожиданно», - заявила она.

Володина предупредила о завистниках в окружении. Будут люди, которым не будут давать покоя успех Весов - их надо гнать от себя.

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