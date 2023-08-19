«Ключевые изменения в жизни»: Василиса Володина назвала главных везунчиков 19 августа – три знака зодиака

В первый день уикенда, 19 августа, астролог Василиса Володина предсказала по звездам людям положительные изменения. Однако, настоящих везунчиков по знакам зодиака всего три, и это представители стихии Огня.

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Также на благосклонность Фортуны могут в эту субботу рассчитывать те, кто считает себя яркой личностью, живет без оглядки на чужое мнение и умеет видеть позитив в каждом дне.