«Ключевые изменения в жизни»: Василиса Володина назвала главных везунчиков 19 августа – три знака зодиака

В первый день уикенда, 19 августа, астролог Василиса Володина предсказала по звездам людям положительные изменения. Однако, настоящих везунчиков по знакам зодиака всего три, и это представители стихии Огня.
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»
Также на благосклонность Фортуны могут в эту субботу рассчитывать те, кто считает себя яркой личностью, живет без оглядки на чужое мнение и умеет видеть позитив в каждом дне.
«Солнце в аспекте с узлами обещает ключевые изменения в отдельных жизнях. Особенно велики шансы получить хорошие новости представителям огненных знаков: апрельским Овнам, августовским Львам и декабрьским Стрельцам.
А также всем тем, что считает себя яркой личностью, умеет проявлять свои таланты в мир без оглядки на чужое мнение и находить радость в каждом дне», - дала прогноз на новый день Володина.