Кармическая участь по знаку зодиака: какой будет старость Тельцов, Близнецов и Рака

Кармическая участь зависит от гороскопа. То, под каким созвездием человек появился на свет, предопределяет его характер, события в жизни и участь в старости.
Тельцы к старости стараются накопить круглую сумму денег. Но не для того, чтобы потратить их на удовольствия. Тельцы будут скупиться даже на лекарства. Их греет сама мысль о том, что у них есть накопления.
Близнецы в старости обязательно найдут себе компанию, с которой будут проводить все свободное время. С друзьями они готовы отправляться в совместные поездки и заниматься увлекательными занятиями.
Раки получат истинное удовольствие в старости, если проведут ее в окружении своего потомства.
По материалам gurni.ru