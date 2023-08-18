Кармическая участь по знаку зодиака: какой будет старость Тельцов, Близнецов и Рака

Кармическая участь зависит от гороскопа. То, под каким созвездием человек появился на свет, предопределяет его характер, события в жизни и участь в старости.

Тельцы к старости стараются накопить круглую сумму денег. Но не для того, чтобы потратить их на удовольствия. Тельцы будут скупиться даже на лекарства. Их греет сама мысль о том, что у них есть накопления.

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