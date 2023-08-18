Карма настигнет: какая участь ждет в старости Козерогов, Водолеев и Рыб

Гороскоп, как считают астрологи, играет важную роль в том, какой будет старость у человека. Настигнет ли карма с возрастом за все то, что происходило в молодые годы, покажет только время.
Но есть и некие общие моменты, которые объединяют представителей того или иного знака зодиака.
Так, у Козерогов в старости может начаться вторая молодость. Они, наконец-то, поймут, чем должны заниматься в жизни, какая у них карма.
А Водолеи и вовсе не знают, что значит быть старым человеком. Для них не существует занятий, на которое они могли бы наложить табу из-за возраста.
Рыбы в старости запросто смогут разыграть драму перед своими близкими, если захотят, чтобы те не отходили от них ни на шаг и постоянно заботились. Рыбы с легкостью могут изобразить даже предсмертное состояние.
По материалам gurni.ru