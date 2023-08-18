Карма настигнет: какая участь ждет в старости Козерогов, Водолеев и Рыб

Гороскоп, как считают астрологи, играет важную роль в том, какой будет старость у человека. Настигнет ли карма с возрастом за все то, что происходило в молодые годы, покажет только время.

Но есть и некие общие моменты, которые объединяют представителей того или иного знака зодиака.

Так, у Козерогов в старости может начаться вторая молодость. Они, наконец-то, поймут, чем должны заниматься в жизни, какая у них карма.

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