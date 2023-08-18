На закате жизни: какой будет старость Дев, Весов и Скорпионов — кармическая участь по знаку зодиака

То, какой будет старость человека, не в последнюю очередь зависит от знака зодиака. Какая же кармическая участь ждет на закате лет тех, кто появился на свет осенью — Дев, Весов и Скорпионов.

Девы смогут придерживаться определенного графика, который распишут себе заранее. Каждый их день на закате жизни будет четко распланирован.

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