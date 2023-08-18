На закате жизни: какой будет старость Дев, Весов и Скорпионов — кармическая участь по знаку зодиака

То, какой будет старость человека, не в последнюю очередь зависит от знака зодиака. Какая же кармическая участь ждет на закате лет тех, кто появился на свет осенью — Дев, Весов и Скорпионов.
Девы смогут придерживаться определенного графика, который распишут себе заранее. Каждый их день на закате жизни будет четко распланирован.
Весам важно, чтобы в старости рядом был партнер и веселая компания друзей. Если Весы лишатся и первого, и второго, то приложат максимум усилий, чтобы все это обрести вновь.
Скорпионы до глубокой старости остаются молодыми душой. Их естество будет непрерывно требовать чего-то нового — знаний, свершений, открытий, побед.
По материалам gurni.ru