На закате жизни: какой будет старость Дев, Весов и Скорпионов — кармическая участь по знаку зодиака

Пожилая пара занимается йогой и медитацией. Фото: Global Look Press

Что ждет на склоне лет тех, кто родился осенью.

То, какой будет старость человека, не в последнюю очередь зависит от знака зодиака. Какая же кармическая участь ждет на закате лет тех, кто появился на свет осенью — Дев, Весов и Скорпионов.

Девы смогут придерживаться определенного графика, который распишут себе заранее. Каждый их день на закате жизни будет четко распланирован. 

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Весам важно, чтобы в старости рядом был партнер и веселая компания друзей. Если Весы лишатся и первого, и второго, то приложат максимум усилий, чтобы все это обрести вновь.

Скорпионы до глубокой старости остаются молодыми душой. Их естество будет непрерывно требовать чего-то нового — знаний, свершений, открытий, побед.

По материалам gurni.ru

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