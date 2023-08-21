Новые судьбоносные повороты! Какие три знака зодиака ждет перерождение 21 августа

Звезды рекомендуют в этот день нарушать все правила, действовать непредсказуемо, пробовать новое.

Овны

Наступило удачное время, если Вы сможете избежать чрезмерного возбуждения и сохраните спокойствие. Положение планет относительно вашего знака, хотя и было несколько неустойчивым, может привести к тому, что Вы начнете действовать по новому сценарию, которого сами не ожидали. Возможно, у Вас был один план, а теперь появился другой, очень интересный. Вас ожидает много ярких событий, которые подстегнут Вас к большим и лучшим свершениям.

Весы

Вы будете в восторге от всего, что не привычно и не похоже на то, что вы видели раньше. Если вы возьметесь за то, что еще никогда не пробовали, то сможете получить массу удовольствия. Вы откроете в себе уникальные способности.

Рыбы

Вы готовы открыть свой разум для нового мышления и для опыта, который, возможно, выходит за ваши привычные рамки. Благодаря этому Вам откроются идеи и возможности, которые Вы раньше не замечали. Будьте готовы к знакам и совпадениям, которые могут подсказать Вам новый путь.

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