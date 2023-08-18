Что обязательно должны сделать Львы, Девы, Весы и Скорпионы в сентябре — лихой разворот на 180°

Астролог Алина Лебедева поделилась прогнозом на сентябрь, назвав знаки зодиака, которые должны использовать выпавший им шанс, чтобы достичь процветания и независимости.
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Львов в сентябре потянет на любовные приключения. Они находятся в состоянии поиска второй половинки. Однако не стоит относится слишком легкомысленно к знакомствам. Можно нарваться на недоброжелателей.
У тех, кто уже в браке все иначе. Львам стоит не сдерживать в себе переживания и поговорить со второй половинкой по душам.
Девы будут к себе особенно строги. Им может показаться, что мир ополчился против них. Избежать этого можно только в одном случае, если не провоцировать стычки и конфликты. Свою энергию им нужно направить в мирное русло.
Оставаться начеку в сентябре нужно Весам. Им едва ли удастся усидеть на двух стульях. События будут разворачиваться стремительно и им придется выбирать свой путь: действовать быстро и решительно. Также стоит обратить внимание и на личные границы. Окружающие будут их постоянно нарушать, влезая не в свои дела.
Скорпионам следует обеспечить себе спокойную обстановку, но действовать спустя рукава не стоит. Звезды советуют им отдохнуть. Впереди их ждут важные события, которые закрутят их в водовороте страстей. Пока они могут побаловать себя маленькими радостями. Они это заслужили — может быть им отправиться в путешествие.
По материалам 5-tv.ru