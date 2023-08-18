Что обязательно должны сделать Львы, Девы, Весы и Скорпионы в сентябре — лихой разворот на 180°

Астролог Алина Лебедева поделилась прогнозом на сентябрь, назвав знаки зодиака, которые должны использовать выпавший им шанс, чтобы достичь процветания и независимости.

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Львов в сентябре потянет на любовные приключения. Они находятся в состоянии поиска второй половинки. Однако не стоит относится слишком легкомысленно к знакомствам. Можно нарваться на недоброжелателей.

У тех, кто уже в браке все иначе. Львам стоит не сдерживать в себе переживания и поговорить со второй половинкой по душам.

Девы будут к себе особенно строги. Им может показаться, что мир ополчился против них. Избежать этого можно только в одном случае, если не провоцировать стычки и конфликты. Свою энергию им нужно направить в мирное русло.