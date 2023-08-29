Пять имен мужчин, которые превратят вашу жизнь в сказку: будете чувствовать себя принцессой

Некоторые мужчины на энергетическом уровне понимают, как улучшить настроение своей любимой. Для них романтика — стиль жизни. Как правило, их девушки часто чувствуют себя принцессами рядом с ними. Галина Янко – астролог, биоэнерготерапевт и ясновидящая – рассказала, какие мужские имена «отвечают» за сказочную жизнь.

Тимофей – дарит красивые вещи и водит в рестораны

Мужчины с этим именем - настоящие рыцари. Они воспитаны, спокойны, интеллигентны и добры. Девушек покоряют своей уверенностью и чувством юмора. Тимофей к любой девушке относится с уважением. Но это не значит, что он будет все время нуждаться в обществе красивых женщин.

Для этого мужчины его избранница — настоящее сокровище. Он будет часто дарить ей красивые вещи, приглашать на ужин в ресторан. Тимофей не хочет, чтобы их отношения были скучными, поэтому готов стараться ради улыбки и поцелуя любимой женщины.

Матвей – авантюрные и экстремальные свидания

Эти парни знатные обольстители, но грани дозволенного не переходят. Они могут одарить комплиментом любую красивую девушку. Когда Матвей решит завести серьезные отношения, то на первый план выходит только его избранница.

Ей крупно повезет, так как мужчина будет готов сделать многое ради нее. Интересные, авантюрные и даже экстремальные свидания – в его стиле. Матвею скучно просто сидеть в ресторане, поэтому он придумает увлекательный сценарий для вечера с любимой. При этом максимально окружит заботой и любовью.

Герман – пишет картины и поет серенады для любимой

Мужчина с довольно строгим именем и добрым характером. Ему нравится проводить время со своей любимой. Герман предпочитает делать подарки своими руками, и у него получаются действительно оригинальные вещи. Для него особое удовольствие - написать стихотворение или смешную историю для избранницы.

Он не побоится спеть для нее авторскую песню или показать свою картину в ее честь. Герман не из тех, кто будет громко кричать о любви на публике. Он делает это только в обществе себя и любимой девушки. Для мужчины важно видеть влюбленный взгляд в ответ и искреннюю улыбку.

Кирилл – оживший романтический герой

На этапе знакомства может показаться, что Кирилл совсем непростой человек. Он достаточно требовательный при выборе партнерши, но зато четко понимает, какая девушка должна быть рядом с ним. Когда мужчина находит ту самую, он начинает одаривать ее вниманием и подарками. Кирилл делает это ненавязчиво, дозировано.

Ему важно, чтобы партнерша чувствовала себя словно в сказке. Он из тех, кто не забывает открыть дверь перед девушкой, отодвигает стул, помогает надеть пальто, подает руку на лестнице и накидывает на нее свой пиджак, если девушка замерзла. Кирилл словно учился на романтических фильмах и теперь так мастерски воплощает это в жизни.

Лев – кофе в постель каждое утро

Эти мужчины готовы всегда защищать свою любимую. Они мужественны, сильны и уверены в себе. Лев полностью согласен с тем, что женщин нужно оберегать. Он никогда не допустит, чтобы его партнерша сама тащила тяжелые сумки из магазина или передвигала мебель в доме.

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Лев способен быстро решить ее проблемы или запросы. Свою заботу Лев проявляет бережным отношением к любимой женщине. Романтические свидания и стихи, возможно, не его конек, но избранница чувствует себя как за каменной стеной. Она знает, что Лев любит ее и готов делать их жизнь лучше. И кофе в постель девушка обязательно будет получать каждое утро.

