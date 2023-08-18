Что ни в коем случае нельзя делать Овнам, Тельцам, Близнецам и Ракам в сентября — иначе беда

Астролог Алина Лебедева поделилась прогнозом на сентябрь, назвав знаки зодиака, которым нужно прислушаться к своему шестому чувству. Это поможет им избежать многих трудностей и волнений.

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Для Овнов сентябрь приготовил много проверок на прочность. Этому знаку зодиака предстоит проявить свое умение не поддаваться мимолетным искушениям. Лучше всего обратить весь свой пыл на рабочие процессы. Это благоприятно отразиться и на финансовых результатах, и на карьерных перспективах.

Тельцам в сентябре выпадет шанс расширить собственные возможности. Звезды призывают их сделать то, что они так долго откладывали. Не стоит бояться и паниковать. В сентября этот знак зодиака может смело говорить о своих мечтах, особенно в сфере отношений.