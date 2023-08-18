Худшие проявления Овнов, Тельцов, Близнецов, Раков и Львов — слабости по судьбе

Астролог Анастасия Жукова назвала худшие проявления некоторых знаков зодиака, указав на их слабости. Эти недостатки могут порядкам подпортить им жизнь.

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Овны привыкли конкурировать там, где можно отступить и договориться. Иногда такая жажда первенства проявляется в излишней агрессии и самостоятельности.

Тельцы порой просто поражают своей ленью. Их прототип Илья Обломов — лентяй и лежебока. Ко всему прочему, этот знак зодиака относительно жаден и до глубокого обморока страшится перемен. Он до последнего будет держаться за свое болото. Спокойствие — вот идеальное состояние этого знака зодиака.

Переменчивые Близнецы, они словно ветер, то тут, то там. Умеют «переобуваться» на ходу. Хранить тайны они не могут. Секреты посторонних льются из них как из рога изобилия. Они те еще нарушители границ.

Инфантильные Раки слишком сосредоточены на себе. Они мнят себя центром Вселенной. Всем этим страдают и Львы. Они обожают купаться в лучах королевской славы. Окружающих это, мягко говоря, утомляет.

По материалам 7days