Долг Львов, Дев, Весов и Козерогов перед судьбой в 2023 году: куда двигаться — Володина

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась гороскопом на 2023 год, назвав знаки зодиака с особой миссией и долгом перед судьбой.

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Для Львов 2023 год обещает стать не просто интересным, но и по-настоящему краеугольным. Представители этого знака могут рассчитывать на повышение и увеличение дохода соответственно. Но есть одно важное условие! Для того, чтобы превзойти своих коллег и доказать начальству, что они достойны занять такую позицию, им придется учиться, повышая свою квалификацию. Это обеспечит им место, о котором они могли только мечтать.

У Дев все не так просто. 2023 год принесет им массу довольно разнородных событий. Проверке подвергнется сфера отношений. Представителям знака придется забыть о своем эгоизме. Водяной Кролик устроит им проверку на прочность и зрелость, а также взаимную ответственность. Девы поймут, что брак это непросто романтика, а нечто большее. Им придется поддерживать вторую половинку, и даже, возможно, взять на себя часть обязанностей, которые могут обременять и доставлять неудобства.