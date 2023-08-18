Долг Львов, Дев, Весов и Козерогов перед судьбой в 2023 году: куда двигаться — Володина

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась гороскопом на 2023 год, назвав знаки зодиака с особой миссией и долгом перед судьбой.
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Для Львов 2023 год обещает стать не просто интересным, но и по-настоящему краеугольным. Представители этого знака могут рассчитывать на повышение и увеличение дохода соответственно. Но есть одно важное условие! Для того, чтобы превзойти своих коллег и доказать начальству, что они достойны занять такую позицию, им придется учиться, повышая свою квалификацию. Это обеспечит им место, о котором они могли только мечтать.
У Дев все не так просто. 2023 год принесет им массу довольно разнородных событий. Проверке подвергнется сфера отношений. Представителям знака придется забыть о своем эгоизме. Водяной Кролик устроит им проверку на прочность и зрелость, а также взаимную ответственность. Девы поймут, что брак это непросто романтика, а нечто большее. Им придется поддерживать вторую половинку, и даже, возможно, взять на себя часть обязанностей, которые могут обременять и доставлять неудобства.
Весам придется упорядочить все, что связано с работой, коллективом и повседневными обязанностями. Этому знаку ни в коем случае не стоит расслабляться. Особенно, если речь идет о службе. Если они продолжат игнорировать распоряжения начальства — это может привести к бурному недовольству. К чему такие неприятности — подходить к делам спустя рукава не следует. Весам придется вгрызаться в работу, чтобы показать, какие они дисциплинированные сотрудники.
Немало событий 2023 год принесет и Козерогам. Но по большей части они будут приятными. Этот знак зодиака ощутит, как уходит напряжение, проблемы будто рассасываются сами собой, а тяжелые оковы, которые сдерживали их много лет, наконец-то отпустят. В эмоциональном плане Козероги ощутят свободу. Жизнь будто распахнет для них свои любящие объятия, позволив отдохнуть и перевести дух.
«В жизни появится место для удовольствий, а не только для обязанностей и волевых усилий», — добавила астролог.