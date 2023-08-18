Решающая миссия Овнов, Тельцов, Близнецов и Раков во второй половине августа — Глоба

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на вторую половину августа, назвав знаки зодиака с особой миссией.

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Для Овнов это время будет наполнено работой. Представители этого знака активно строят свое дело, бизнес, развиваются в практической деятельности. Все эти вложения гарантируют им стабильный материальный доход. При этом звезды советуют им не испытывать судьбу и не ссориться с теми, кто им дорог. Также в третьей декаде месяца им не стоит тратить деньги на пустяки.

Тельцы будут купаться в лучах всеобщего обожания. Их ждут вопросы, которые будут связаны с учебой, знакомствами и поездками. Работа принесет этому знаку зодиака успех. Август в целом станет периодом возможностей для рожденных под знаком Телец.