Решающая миссия Овнов, Тельцов, Близнецов и Раков во второй половине августа — Глоба

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на вторую половину августа, назвав знаки зодиака с особой миссией.
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Для Овнов это время будет наполнено работой. Представители этого знака активно строят свое дело, бизнес, развиваются в практической деятельности. Все эти вложения гарантируют им стабильный материальный доход. При этом звезды советуют им не испытывать судьбу и не ссориться с теми, кто им дорог. Также в третьей декаде месяца им не стоит тратить деньги на пустяки.
Тельцы будут купаться в лучах всеобщего обожания. Их ждут вопросы, которые будут связаны с учебой, знакомствами и поездками. Работа принесет этому знаку зодиака успех. Август в целом станет периодом возможностей для рожденных под знаком Телец.
Близнецы будут заниматься ремонтом, бытом и обустройством дома. Их также ждут поездки и путешествия, связанные с поиском нового места жительства. Во второй половине месяца этот знак зодиака будут погружен в вопросы родины, семьи и родителей.
«Поездки, отдых, компании, развлечения будут пересекаться с деятельностью по обучению дома, работе на дому и поиску новой занятости», - добавила астролог.
Раки пополнят свой багаж знаний. Их ждут знакомства и важные встречи. В конце месяца им нужно проявить осторожность в транспорте и особенно за рулем. Август для этого знака зодиака — период возможностей, которые в первую очередь будут касаться именно заработка. Они могут рассчитывать во многом на поддержку друзей.