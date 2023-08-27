Каким знакам зодиака грозит нищета - тратите сильно много, впереди пропасть

Овен

Еще один знак зодиака, который не считает денег. Несмотря на то, что Овны практически безостановочно вращаются в денежном потоке, периодически их энергия ослабевает, что и произойдет в конце августа – начале сентября. Приход денег резко сократиться. Чтобы вернуть баланс энергии нужно будет сравнять приход и расход денежных средств. Чем быстрее это сделаете, тем быстрее вернете благосостояние.

Телец

Тельцы достаточно легко относятся к деньгам, потому что у них всегда они есть. То есть к безденежью этот знак зодиака не привык, поэтому слово «экономия» ему не знакомо. Аккуратнее, иначе скоро вам придется заучить слова «скидки» и «распродажа», а одежду и продукты покупать исключительно по красным ценникам.

Дева

Дева тот еще транжира. Как и Телец она не знает безденежья, но в отличие от Тельца, который свои кровные честно зарабатывает, Дева их получает от покровителя. Это может быть, как любовник/любовница, так и родители, дети и некие спонсоры. В ближайшее время лавочка будет прикрыта, если вы не найдете хоть какую-то работу.

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