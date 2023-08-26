У каких знаков зодиака на пороге покупка недвижимости - счастье упадет на голову

Близнецы

У Близнецов, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, хорошие шансы исправить ситуацию. Вы, наверное, и сами замечали, что мессенджеры то и дело предлагают рекламу новостроек, а на работе и в метро разговоры только о вложении средств в недвижимость.

Скорпион

Скорпионы могут приобрести недвижимость, но не для себя. Например, помочь детям, или купить квадратные метры, чтобы перевезти родителей поближе. В общем вложение денег в покупку квартиры для кого-то близкого будет удачным. Попытка просто вложить сбережения, обречена на провал.

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Рыбы

Рыбы могут рассчитывать на получение ипотеки под достаточно низкий процент. Если вам надоело снимать квартиру или жить с родителями, советую заглянуть в банк. Предложение вас удивит, и вы не сможете устоять.