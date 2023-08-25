Какие знаки зодиака осенью обретут любовь всей жизни - а никак не везло

Дева

Девы сами по себе несколько холодны, поэтому им трудно выстраивать отношения с противоположным полом, хотя отбоя от поклонников нет ни у женщин, ни у мужчин. Не будьте столь категоричны в начале осени. У вас очень неплохие шансы устроить личную жизнь.

Весы

У Весов осенью может случиться просто головокружительный роман. Очень страстный, наполненный настоящими чувствами и незабываемыми эмоциями. Однако, судя по всему, он будет очень непродолжительный. Возможно, курортный роман или небольшое любовное приключение. Не отказывайтесь от возможности искупаться в урагане чувств, но и не стройте долгоиграющих планов.

Козерог

У Козерогов, которые сейчас находятся в больных отношениях, неплохие шансы, наконец-то, разорвать порочный круг. Тем более, что на горизонте маячит новая любовь. Это может быть коллега на работе или давних друг/подруга, на которого вы никогда не смотрели через призму отношений, а зря. Если вы воспользуетесь подарком судьбы, то не пожалеете.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».