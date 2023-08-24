Какие знаки зодиака разбогатеют в ближайшие дни - свалится премия

Лев

У Львов сейчас непростой период в жизни, но это никак не мешает привлечению денежного потока. Лучшее, что вы можете сделать для себя расслабиться и принимать материальные блага, которые дарят планеты. Только не думайте о накоплении. Эти блага даны под реализацию давних желаний. Откажите себе том, о чем дано мечтали, обречете себя на период безденежья.

Козерог

А вот Козерога наоборот будет дано, чтобы отложить. Эта премия, похожая на годовой бонус, будет авансом вселенной, чтобы пережить сентябрь. Скорее всего, вы попадете под сокращение, но это увольнение станет одним из лучших событий в вашей жизни, открыв дорогу новому будущему. Поэтому премию откладываем, она пригодится, пока вы будете подыскивать новое место.

Водолей

Водолеи могут рассчитывать на получении премии, потому что они действительно очень хорошо поработали. Премия будет не шикарной, но приятной, тем более что Водолеи не рассчитывали на щедрость работодателя. Вам, как и Львам, нельзя откладывать полученные деньги, потому что приведет к накоплению энергии застоя, а там, где образуется засор, денежный поток не проходит.

Однако потратить премию нужно на что-то важное не для себя, а для семьи. То есть покупка должна быть полезной всем членам семьи.

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