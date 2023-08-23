У каких знаков зодиака сильный Ангел-хранитель - вот это «крыша»

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Таролог Саона представила прогноз.

Овен

Овнам Ангелы помогают не спалить мир вокруг себя, ведь всем известна вспыльчивость этого знака зодиака. Примечательно, что при своей вспыльчивости, Овны обладают отходчивостью. Если бы заступники не вмешивались в многочисленные конфликты Овнов в гневе, те бы палили, а потом страдали.

Телец

Тельцы – один из самых приземленных знаков зодиака и, если бы не заступничество свыше, они бы приросли к земле без движений и перспектив. Именно поэтому судьба часто подкидывает Тельцам работу, связанную с разъездами, социальные сети рандомно выдают рекламу горящий туров, а в торговом центре глазами сами падают на классный чемодан с большой скидкой.

Рыбы

Без мощного Ангела-хранителя Рыбы не могли бы даже просто выйти из дома, потому что их умение витать в облаках – прямая дорога под колеса машины, а их неумение строить коммуникации с людьми привела бы к отсутствию образования и приличной работы. Благодаря заступникам, жизнь Рыб строится позитивно.

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