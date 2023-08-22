Каким знакам зодиака улыбнется удача в сентябре - ой, что будет

Лев

У Львов тоже появляется перспектива хорошего заработка, но для того, чтобы ей воспользоваться, придется отказаться от старого. То есть уйти с работы или переехать в другой город в поисках своего предназначения. Только при отсечении всего лишнего вы получите возможно реализовать себя на двести процентов из ста.

Стрелец

У Стрельцов в сентябре хорошие перспективы поправить материальное положение. Судя по всему, вам грозит серьезное повышение на работе. Это может быть, как новая более высокая должность, так и просто повышение заработной платы на текущей должности. Очень высокие перспективы переезда. Причем дальнего. Как-будто повышение поведет вас в другую страну, что-то курортное, но не слишком далекое от России – Турция, Кипр.

Скорпион

Скорпионам в сентябре будет везти, но пользоваться этой удачей или афишировать ее категорически нельзя. Впереди вас ждет непростое зимнее время – декабрь будет неоднозначным, январь – сложным, а февраль – буйным. В сентябре есть возможность накопить: деньги, умения, знания. Если вы воспользуетесь помощью планет, то есть шансы пережить зиму максимально спокойно.

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