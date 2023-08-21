Какие знаки зодиака ждет рай на Земле в ближайшие три месяца

Близнецы

Близнецам в начале августа нужно расслабиться и отдаться воле судьбы, тогда эта воля принесет их куда нужно, а именно в рай на земле. Сумасшедшие перспективы откроются на работе, страстный курортный роман перерастет в долгосрочные отношения, хронические болячки спрячутся так глубоко, чтобы вы про них позабудете.

Раки

У Раков благоприятный период начался в июне и до сих пор он только набирает обороты. Судя по расположению планет, всю осень представителям этого знака зодиака будет улыбаться удача. И в принципе эту удачу можно назвать раем на земле, так как она затрагивает практически все сферы жизни от любовной до денежной и толкает на изменения в лучшую сторону.

Весы

У Весом с конца августа открываются очень хорошие перспективы, чтобы починить сломанное. Например, были проблемы со здоровьем? Значит сейчас планеты дают вам шанс исправить эту ситуацию. Отношения на грани развода? Вам удастся склеить разбитую чашу. На работе запахло сокращением? Если вы не побежите писать заявление по собственному, вас «черная полоса» не затронет.

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