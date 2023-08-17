Кармические ошибки Львов, Дев, Весов и Скорпионов — от этого может рухнуть их жизнь

Астрологи назвали кармические ошибки некоторых знаков зодиака, которые могут им навредить или даже отравить их жизнь. Этих промахов им лучше избегать, чтобы не навредить себе.

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Львы обожают находиться в центре внимания. Этот знак зодиака может впасть в отчаяние, если их будут игнорировать. Еще одна проблема Львов — им претит одиночество. Они всеми правдами и неправдами добиваются признания.

Девы изводят себя своей же правильностью. Они слишком щепетильны во многих вопросах, особенно здоровья. Из-за этого представители знака могут страдать излишней нервозностью.

Весы — борцы за справедливость. Они стремятся к тому, чтобы рядом были только те, кто ими восхищается. Им нравится производить впечатление.

«Они готовы пренебречь даже собственными желаниями и потребностями. Весам нужно научиться говорить нет, ведь побыть эгоистом иногда очень даже полезно», — заверили эксперты.

Ядовитее врага, чем Скорпион, не найти. Узнав чужую тайну, они будут хранить ее до тех пор, пока не используют в своих целях. Особенно опасна их ревность. Скорпионы любят включать тотальный контроль за второй половинкой.

«Такое состояние — жуткий стресс, разрушающий не только отношения Скорпиона, но и его самого», — добавили астрологи.

По материалам thegirl.ru