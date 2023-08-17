Главные слабости Овнов, Тельцов, Близнецов и Раков — источник всех их бед: остерегайтесь

Астрологи назвали источник бед и проблем некоторых знаков зодиака. От этого они страдают больше всего — их кармические ошибки, которые портят им жизнь.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Слабость Овнов в том, что они так и норовят попасть в серьезную передрягу. Причина — их тяжелый характер. Если Овны злятся, то по своему обыкновению действуют импульсивно.

Тельцы из-за своего упрямства не могут контролировать свои эмоции. Это приносит им вред. Они слишком упертые.

Близнецы склонны к сплетням, они любят отпускать критические замечания. Пусть они и пользуются славой приятных собеседников, но такое поведение вполне может отпугнуть от них тех, с кем бы они хотели наладить отношения.

Слишком эмоциональные Раки склонны к депрессивному состоянию. Они плохо справляются с разрывами и расставаниями. Им стоит беречь свое ментальное состояние.