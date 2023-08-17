Что должны сделать Скорпионы, Стрельцы, Козероги и Водолеи в середине августа — Глоба

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на середину августа, назвав знаки зодиака с особым предназначением.

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Скорпионам нужно уделить внимание и друзьям, и любимым людям. Это принесет им пользу. Так как представителям этого знака удастся проработать перспективы на осень. В первую очередь, они будут касаться новой работы. Звезды советуют им беречь деньги, а также уделить внимание здоровью.

Стрельцы будут заниматься вопросами карьеры и жилья. Звезды советуют им не вкладывать средства в сомнительные проекты. Также этому знаку придется уделить внимание отношения с вышестоящими людьми. Начальство будет контролировать все, что связано с их обязанностями. В конце месяца нужно найти время на отдых.

Козероги будут успешны вдали от дома. Во второй половине месяца им нужно уделить внимание близким, особенно детям. Их ждут новые знакомства, которые помогут реализовать интересные проекты.

«Удачное время для учебы, передачи опыта, а также физической работы», - добавила астролог.

Водолеи будут заниматься работой, практической деятельностью и ремонтом. Много сил у них отнимут люди, с которыми они работают. Звезды советуют им знаться собой, изучать волнующие их вопросы. Но не тратить деньги впустую. Иначе можно остаться ни с чем.