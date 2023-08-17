Что Овнам, Тельцам, Близнецам и Ракам принесет новолуние — жизнь уже не будет прежней

Что Черная Луна принесет некоторым знакам зодиака — их ждут важные перемены, которые накроют их в середине августа.

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Овны с головой уйдут в романтику. Им стоит ждать новой влюбленности. И это очень позитивное предзнаменование для свободных представителей знака. Если же Овны уже связаны узами брака, они будут наслаждаться семейной идиллией.

Тельцы решат проблему с недвижимостью. Рожденные под этим созвездием смогут купить, сдать или продать жилье очень выгодно. Также их ждет судьбоносная новость, которая касается их родственников.

Близнецов ждут поездки, в которых они сумеют решить все свои проблемы. Также их ждет суета с документами, но волноваться не стоит. Вселенная будет на их стороне, как и удача.

Финансовые перемены также ждут и Раков. Они получат неожиданный денежный подарок, поэтому они могут надеяться на повышение зарплаты. Но чем-то им все-таки придется пожертвовать.

По материалам 7days