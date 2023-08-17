Головокружительные деньги: какой знак зодиака накроет золотой дождь уже скоро — Глоба

Астролог Тамара Глоба уверена, что Водолеи имеют все шансы разбогатеть в ближайшее время. Партнеры и коллеги им сделают предложение, от которого сложно отказаться.

«Уже осенью Водолеи смогут увеличить свои доходы и подняться на новый уровень жизни. Возможны изменения в работе в лучшую сторону», — заявила она.

Глоба также отметила, что Водолеям стоит также внимательнее относиться к своему здоровью, а не рубить с плеча. Работа работой, но отдыхать иногда надо, иначе можно выгореть.

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