Привычный мир этого знака перевернется: все начнется осенью со щедрого подарка

Для Тельцов осень окажется временем приятных сюрпризов и важных перемен. Позиции звезд обещают им великодушный подарок, который перевернет их обычный мир с ног на голову.

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Осенью они могут отправиться в дальний путь, другой город или даже страну. Это путешествие не только даст возможность Тельцам расширить свое мировоззрение, но и принесет знания. Получив эту информацию, Тельцы не смогут жить как прежде.

Не исключено, что Тельцы получат наследство от дальних родственников, какой-то очень крупный и важный подарок. Это тоже станет толчком вперед для них.

Источник: rsute.ru.