Везунчики по годам рождения, которых не коснется беда с 17 по 31 августа — поцелованы судьбой

Астролог Наталия Гурьянова назвала знаки китайского гороскопа по годам рождения, представителей которых не затронут беды и испытания с 17 по 31 августа.

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Быки (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) будут предпринимать нестандартные действия. Им нельзя сопротивляться неизбежному. Судьба все сделает за них и наведет порядок в их жизни. Им просто нужно шагнуть в неизвестность и побороть тем самым свои страхи. Именно там их ждут самые большие бонусы.

Дракону (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) следует начать что-то новое. Самое время действовать. От этого они получат и вдохновение, и полезный опыт.

Лошади (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) должны решить все вопросы с руководством, наставниками и покровителями до конца месяца. Им нужно закрепить все договоренности в моменте, если они их полностью устраивают.

Коза (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003) должна больше трудиться и проводить времени на работе, не забывая при этом и о семье. Тогда они получат прекрасные бонусы от своих вложений.

Наслаждаться тем, как легко и просто реализуются их планы, будут Обезьяны (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004). Им стоит идти вперед небольшими шагами. Тогда август принесет им волшебные результаты.

Петух (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) должен открыть для себя мир новых знаний и впечатлений, но не забывать при этом делиться опытом и внедрять полученные навыки в жизнь.

Свинья (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007) будет вести активный образ жизни во второй половине августа. Так конец месяца станет для них незабываемым.

По материалам 7days