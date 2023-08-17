Какое испытание Ракам, Девам и Весам уготовило Черное Новолуние — затаитесь, иначе быть беде

Астролог Людмила Митрохина поделилась прогнозом на вторую половину месяца. Уже начиная с 17 августа некоторым знака зодиака стоит проявить бдительность. Черное Новолуние уготовило им испытания и трудности. До 20 августа им нужно затаиться, иначе им не избежать проблем и сложностей.

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Раки в этот период будут пребывать в смешанных чувствах. Именно здоровье не позволит им совершить решающий шаг. Все усугубит напряженный аспект с Ураном.

Этот знак зодиака будет злиться на самого себя. Ведь они упустили шанс, который мог бы привести их к успеху. Звезды советуют им поменять стратегию и не упрекать себя.