Какое испытание Ракам, Девам и Весам уготовило Черное Новолуние — затаитесь, иначе быть беде

Астролог Людмила Митрохина поделилась прогнозом на вторую половину месяца. Уже начиная с 17 августа некоторым знака зодиака стоит проявить бдительность. Черное Новолуние уготовило им испытания и трудности. До 20 августа им нужно затаиться, иначе им не избежать проблем и сложностей.
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Раки в этот период будут пребывать в смешанных чувствах. Именно здоровье не позволит им совершить решающий шаг. Все усугубит напряженный аспект с Ураном.
Этот знак зодиака будет злиться на самого себя. Ведь они упустили шанс, который мог бы привести их к успеху. Звезды советуют им поменять стратегию и не упрекать себя.
«Расслабьтесь и постарайтесь забыть о неудачах. Теперь, когда вы знаете корень проблемы, самое время его уничтожить», - заверила астролог.
События вокруг Дев будут развиваться стремительно. Этот знак зодиака привык обдумывать каждый свой шаг, «прорисовывая» возможные варианты. Но с 17 по 20 августа наступает период, когда лучше послушаться своей интуиции.
«Деве нужно проявить смелость и хоть иногда доверять окружающим. Сейчас представители созвездия взяли на себя слишком много, поэтому их начинает накрывать паника и кажется, что мир рушится», - считает эксперт.
Девы в этот период подвержены нервным срывам, могут быть проблемы со сном. Звезды советуют им расслабиться и больше времени проводить на свежем воздухе.
У Весов в период Черного Новолуния может случиться финансовый кризис. Нарастают денежные ограничения. К сожалению, с уже случившейся нехваткой финансов нечего не сделать. Лучше не усугублять ситуацию. Поэтому не нужно копить долги и брать новые кредиты.
«Записывайте расходы и доходы, ни одна копейка не должна быть неучтенной. Только в этом случае вы больше никогда не столкнетесь с финансовыми потрясениями», - добавила астролог.
По материалам 7days