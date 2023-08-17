Женщины с этими именами выходят замуж только по большой любви — раз и на всю жизнь

Астрологи назвали девять женских имен, обладательницы которых выходят замуж исключительно по большой любви — раз и на всю жизнь.

Любовь

Обладательница этого имени с самого детства готовится к взрослой жизни. На первом плане у нее семейные отношения: брак, стремление найти одну любовь, которая продлится всю жизнь, и, конечно же, материнство. Это ее основная миссия.

Ева

У Евы всегда должна быть пара — ее Адам. Это имя переводится с древнееврейского, как «дающая жизнь». Женщины с этими именами стараются реализоваться в браке и материнстве.

Роза

Всегда отличается среди прочих своей женственностью и обаянием. Одиночество Розе никогда не грозит. Ее имя можно перевести, как любимая.

Анна

Привыкла добиваться того, что ей нужно. Она готова на все, чтобы завоевать сердце любимого. Если эта женщина хочет удачно выйти замуж, ей это удастся на все 100%.

Оксана

Знает, как заставить мужчин заботиться о ней. Оксана привыкла жить под чьим-то крылышком. Она славится своим ласковым характером.