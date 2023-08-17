Только один знак добьется столь фантастического взлета карьеры: конкуренты прочь, поток денег

Тамара Глоба предрекла Львам удачное в плане построения карьеры и отношений с коллегами время.

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Львам удастся решить имеющиеся спорные ситуации и подвинуть в сторону конкурентов.

Появится возможность заключить прибыльную сделку, избавиться от недопонимания в отношениях с некоторыми коллегами или партнерами.

Таже данное время подходит для смены сферы деятельности. Если вам предложили новое место работы, смело решайтесь на этот шаг.

Источник: rsute.ru.