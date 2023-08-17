«Может доходить до одержимости»: Василиса Володина – про события 17 августа

Известный астролог Василиса Володина регулярно оповещает подписчиков в Telegram о грядущем. На этот раз она сообщила, чего ждать от 17 августа.

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Это сутки, в которые люди, зависимые от чужого мнения, будут стремиться понравиться. И им как никогда ранее нужно поощрение.

«Черная Луна в объятьях с Солнцем усиливает желание нравиться и искать внимание. Может доходить до одержимости, когда каждый лайк считаешь и обижаешься, когда молодой человек не отреагировал на твой пост в соцсетях, а уже час прошел!» - написала астролог.

Если такая зависимость от поощрений в человеке живет, то преодолеть обострение можно при помощи любви к себе либо выхода в свет и привлечения внимания к себе.