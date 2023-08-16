Сентябрь подарит все, к чему стремились: Глоба указала на знаки зодиака, которым гарантированы богатые спонсоры и высокие доходы

Астролог Тамара Глоба отметила, что приближающийся сентябрь будет благоприятным по многим параметрам практически для всех знаков зодиака.

Сентябрь подарит все то, к чему стремились рожденные под созвездиями Козерога, Водолея и Рыб.

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