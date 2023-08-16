Сентябрь подарит все, к чему стремились: Глоба указала на знаки зодиака, которым гарантированы богатые спонсоры и высокие доходы

Знаки зодиака. Фото: Global Look Press

Астролог Тамара Глоба сделала прогноз на девятый месяц года.

Астролог Тамара Глоба отметила, что приближающийся сентябрь будет благоприятным по многим параметрам практически для всех знаков зодиака.

Сентябрь подарит все то, к чему стремились рожденные под созвездиями Козерога, Водолея и Рыб.

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Козерогу сентябрь подарит помощь крупных и богатых спонсоров. Этот сентябрь начинает восьмилетний цикл успехов. Периоды неудач остались в прошлом.

Ранее потраченные усилия принесут Водолею результаты в сентябре. Это месяц даст все, к чему вы так долго шли.

Рыбам новое направление в профессии даст возможность хорошо зарабатывать.

По материалам maguri.ru

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