Сентябрь подарит все, к чему стремились: Глоба указала на знаки зодиака, которым гарантированы богатые спонсоры и высокие доходы

Астролог Тамара Глоба отметила, что приближающийся сентябрь будет благоприятным по многим параметрам практически для всех знаков зодиака.
Сентябрь подарит все то, к чему стремились рожденные под созвездиями Козерога, Водолея и Рыб.
Козерогу сентябрь подарит помощь крупных и богатых спонсоров. Этот сентябрь начинает восьмилетний цикл успехов. Периоды неудач остались в прошлом.
Ранее потраченные усилия принесут Водолею результаты в сентябре. Это месяц даст все, к чему вы так долго шли.
Рыбам новое направление в профессии даст возможность хорошо зарабатывать.
По материалам maguri.ru