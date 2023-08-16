Негативное влияние ушло: Глоба назвала знаки зодиака, которых в сентябре ждут успехи, прибыли и новые перспективы

Знаки зодиака. Фото: Global Look Press

Чего ждать от сентября рожденным под разными созвездиями.

Три знака зодиака особо выделила астролог Тамара Глоба, делая прогноз на сентябрь 2023 года.

Тамара Глоба отметила, что повезет в девятом месяце в году тем, кто рожден под созвездиями Весов, Скорпиона и Стрельца.

Для Весов сентябрь станет временем экономической прибыли. Это время подарит финансовую стабильность, которая продлится в течение пяти лет.

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Для Скорпионов осень станет временем финансовых поступлений и крупных покупок. С сентября и до будущего Скорпионы будут получать отдачу от вложенных трудов.

Ушло негативное влияние Сатурна, которое тормозило личное развитие и финансовые возможности. Сентябрь откроет для вас новые перспективы на последующие годы.

По материалам maguri.ru

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