Негативное влияние ушло: Глоба назвала знаки зодиака, которых в сентябре ждут успехи, прибыли и новые перспективы

Три знака зодиака особо выделила астролог Тамара Глоба, делая прогноз на сентябрь 2023 года.
Тамара Глоба отметила, что повезет в девятом месяце в году тем, кто рожден под созвездиями Весов, Скорпиона и Стрельца.
Для Весов сентябрь станет временем экономической прибыли. Это время подарит финансовую стабильность, которая продлится в течение пяти лет.
Для Скорпионов осень станет временем финансовых поступлений и крупных покупок. С сентября и до будущего Скорпионы будут получать отдачу от вложенных трудов.
Ушло негативное влияние Сатурна, которое тормозило личное развитие и финансовые возможности. Сентябрь откроет для вас новые перспективы на последующие годы.
По материалам maguri.ru