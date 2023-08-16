Чего добьются Козероги, Водолеи и Рыбы до конца августа — деньги, мощный реванш судьбы

Прорицатель Мехди Эбрагими Вафа поделился прогнозом до 31 августа, назвав знаки зодиака, которые громко заявят о себе.

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В жизни Козерогов значительную роль сыграют деньги. Получив крупную прибыль, им нужно поделиться ею с теми, кто нуждается в финансовой поддержке. Сомнений в успехе быть не должно. Особенно там, где речь идет о самореализации. Козероги станут магнитом для всего позитивного. В личной жизни им предстоит узнать чью-то тайну.

Водолеи не должны позволять окружающим нарушать их границы. Настало время для отдыха и командировки. Помогут влиятельные персоны. Середина августа — это время подумать о будущем.

«Чаще давайте себе отдыхать — прогулки, спорт», - добавил прорицатель.

Перед рожденными в знаке Рыбы откроются многие двери. Период отлично подходит для того, чтобы стать родителями. Этому знаку зодиака не стоит позволять играть на их душевных качествах. На первое место они должны ставить свои материальные интересы. Самый прибыльный период наступит с 25 августа.

По материалам «СтарХит»