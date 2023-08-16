Три короля фортуны по дате рождения, которые озолотятся с 17 августа — денежный бум

Практикующий астролог Ирина Орлова назвала трех королей фортуны, которые сорвут денежный куш с 17 августа. Они будут богатеть день ото дня. Этим везунчикам переменчивая судьба сулит процветание.

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Раки (22 июня — 22 июля) постараются всеми силами решить свои финансовые вопросы. Закрыть кредиты, ипотеки, найти дополнительный заработок или источник дохода.

Помочь с финансами им смогут и родные. Семья поддержит их в трудную минуту.

Скорпионов (24 октября — 23 ноября) ждет успех на работе и в делах. Если они сделают что-то полезное для людей, это обернется им добром в многократном размере. Не обделяйте вниманием семью, увлекаясь работой.

Стрельцы (23 ноября — 22 декабря) будут расширять свои представления о мире, в первую очередь, с помощью путешествия. Вдали от дома их ждет достаток. Родители потребуют внимания у этого знака зодиака. Уделите внимание близким.

По материалам 7days