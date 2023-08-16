Миссия-стратегия Львов, Дев, Весов, Скорпионов и Стрельцов с 16 по 31 августа — в чем их сила

Провидец Мехди Эбрагими Вафа поделился прогнозом, назвав знаки зодиака с особой миссией до 31 августа. Они проявят свою силу, определив предназначение.

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Львам не стоит показывать свою усталость и слабые места. При этом им не стоит пытаться успеть сделать все. Звезды советуют им поделиться успехом с теми, кто им помогал. Ни в коем случае не стоит занимать деньги, брать в долг и оформлять кредиты с 24 по 27 августа. Львам стоит обращаться к сильной интуиции.

«В этот период могут часто посещать странные даже вещие сны. Постарайтесь запоминать их, там могут быть подсказки. На ответственных мероприятиях больше проявляйте инициативу. Хороший шанс закрепить авторитет. Личная жизнь будет радовать, есть шанс на крепкие новые отношения», — заверил Мехди.

Девы ощутят в себе энергию. Они буквально будут прорисовывать свою новую жизнь. Такие периоды бывают редко. Громко заявите о себе везде и всем. Ставьте перед собой цели. Любые проекты будут реализовываться в это время.