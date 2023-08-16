Поцелованные богом: Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которых накроет волной удачи и счастья с 15 августа

Астролог Тамара Глоба сделала прогноз на ближайшие дни, рассказав, представители каких знаков зодиака будут чувствовать себя поцелованными богом.
Волной удачи и счастья накроет тех, кто родился под созвездиями Льва, Девы и Рыб.
Львы будут крайне удачливыми в личных делах. Удастся договориться с любимыми и друзьями, можно совершать крупные покупки — период для этого благоприятный.
Девам нужно расслабиться и отдохнуть. Избегайте авантюр, честность и прямота принесут куда больше пользы.
Рыбам обещаны успехи в работе. Радость принесет творчество.
По материалам телеграм-канала «Русское радио»