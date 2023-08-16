Главные события в жизни Овнов, Тельцов, Близнецов и Раков до 31 августа — разворот на 180°

Прорицатель Мехди Эбрагими Вафа поделился прогнозом на вторую половину месяца, назвав главные события в жизни некоторых знаков зодиака до 31 августа. От этого будет зависеть то, что их ждет осенью.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Овнам следует проявить внимание ко всему, что они делают. Представители этого знака могут совершить ошибки, о которых в будущем непременно пожалеют. В первую очередь это касается семейных вопросов. При этом Овнов ждет успех на работе. Появится повод обсудить повышение зарплаты.

«В середине месяца могут быть небольшие провалы в финансовом плане, но это временно. Советую найти дополнительный заработок», — заверил Мехди.

Тельцы получат возможность, о которой они просили. Вторая половина августа это хорошее время, чтобы гасить долги и кредиты, а также решать юридические вопросы, касающиеся имущества. Этому знаку зодиака выпадет шанс проявить себя, и его нельзя упускать.