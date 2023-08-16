Главные события в жизни Овнов, Тельцов, Близнецов и Раков до 31 августа — разворот на 180°

Прорицатель Мехди Эбрагими Вафа поделился прогнозом на вторую половину месяца, назвав главные события в жизни некоторых знаков зодиака до 31 августа. От этого будет зависеть то, что их ждет осенью.
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Овнам следует проявить внимание ко всему, что они делают. Представители этого знака могут совершить ошибки, о которых в будущем непременно пожалеют. В первую очередь это касается семейных вопросов. При этом Овнов ждет успех на работе. Появится повод обсудить повышение зарплаты.
«В середине месяца могут быть небольшие провалы в финансовом плане, но это временно. Советую найти дополнительный заработок», — заверил Мехди.
Тельцы получат возможность, о которой они просили. Вторая половина августа это хорошее время, чтобы гасить долги и кредиты, а также решать юридические вопросы, касающиеся имущества. Этому знаку зодиака выпадет шанс проявить себя, и его нельзя упускать.
«Многие почувствуют необыкновенную внутреннюю силу, уверенность в себе в сфере личной жизни», — добавил прорицатель.
Близнецам нужно пересмотреть некоторые свои ценности и принципы. Они тратят свои силы на то, что не имеет перспективы. После 21 августа этому знаку зодиака следует полностью сконцентрироваться на работе. Это благоприятный период для того, чтобы двигаться вперед. Последняя неделя месяца будет очень активный и прибыльной. Новые цели могут придать сил.
Раки как никто знают цену радости. Им стоит поделиться своим опытом с другими. Особенно в плане работы. Денежные вопросы также не доставят им сложностей. На работе они будут использовать не только свой профессионализм, но и обаяние. Сейчас хорошее время для новых друзей и даже для новой истории любви. Удача будет на их стороне.
По материалам «СтарХит»