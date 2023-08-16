Фундаментальные прозрения! Какой знак зодиака откроет глаза на происходящее в 2024 году — Володина

Астролог Василиса Володина уверена, что в следующем году многим Близнецам удастся открыть глаза на происходящее в мире. У них как будто произойдет прозрение.

«Фундаментальные прозрения — это не особенно весело, но зато с честным взглядом на мир гораздо проще строить свою жизнь в дальнейшем», — заявила она.

Володина подчеркнула, что Близнецам пора перестать кого-то жалеть и успокаивать. Пришло время говорить правду, пусть она и не такая приятная.

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