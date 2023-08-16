Категорически! Чего нельзя делать Тельцам, Ракам, Весам и другим знакам на неделе с 21 по 27 августа

Астрологи поделились прогнозом на период с 21 по 27 августа, назвав знаки зодиака, которые рискуют попасть в беду. От чего им лучше стоит отказаться на это время — обратите внимание!

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Тельцам звезды советуют избегать чрезмерных расходов. В первую очередь это касается трат на развлечения, удовольствия и предметы роскоши. Особенно опасной в этом отношении выглядит среда. Лучший день для деловой активности — пятница. В выходные ожидается могучий прилив энергии. Это надолго зарядит представителей знака позитивом. А еще в конце недели стоит ждать романтический сюрприз.

Отложить траты даже на нужные покупки стоит Близнецам. Меркурий станет ретроградным, и на этом фоне им придется экономить. Да и любые важные начинания тоже лучше отложить: ретроградность их повелителя совсем не располагает к тому, чтобы проявлять активность. В целом же неделя довольна хороша, наилучшим периодом станут среда и четверг.

Весам звезды советуют сохранять внутреннюю дисциплину. Неделя очень располагает к тому, чтобы «отпустить вожжи» и позволить себе больше, чем следует. Это касается и трат, и склонности к перееданию, и просто лени. При этом неделю можно назвать весьма успешной: если держать себя в руках, то достичь можно многого. Лучшие дни — понедельник и пятница.