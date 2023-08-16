Категорически! Чего нельзя делать Тельцам, Ракам, Весам и другим знакам на неделе с 21 по 27 августа

Астрологи поделились прогнозом на период с 21 по 27 августа, назвав знаки зодиака, которые рискуют попасть в беду. От чего им лучше стоит отказаться на это время — обратите внимание!
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Тельцам звезды советуют избегать чрезмерных расходов. В первую очередь это касается трат на развлечения, удовольствия и предметы роскоши. Особенно опасной в этом отношении выглядит среда. Лучший день для деловой активности — пятница. В выходные ожидается могучий прилив энергии. Это надолго зарядит представителей знака позитивом. А еще в конце недели стоит ждать романтический сюрприз.
Отложить траты даже на нужные покупки стоит Близнецам. Меркурий станет ретроградным, и на этом фоне им придется экономить. Да и любые важные начинания тоже лучше отложить: ретроградность их повелителя совсем не располагает к тому, чтобы проявлять активность. В целом же неделя довольна хороша, наилучшим периодом станут среда и четверг.
Весам звезды советуют сохранять внутреннюю дисциплину. Неделя очень располагает к тому, чтобы «отпустить вожжи» и позволить себе больше, чем следует. Это касается и трат, и склонности к перееданию, и просто лени. При этом неделю можно назвать весьма успешной: если держать себя в руках, то достичь можно многого. Лучшие дни — понедельник и пятница.
Стрельцам едва ли удастся настроить себя на активные действия. Но сделать это необходимо, иначе они рискуют потерять свои позиции и пропустить вперед более расторопных конкурентов. В среду не стоит принимать важных решений, велика вероятность ошибок. Остальные дни весьма благоприятны, суббота же и вовсе замечательна, но для активных действий не очень годится.
Рыбам придется следить за своим эмоциональным состоянием. Оно на неделе может быть нестабильным, возможны, например, вспышки агрессии, которые удивят даже их самих. Этому знаку стоит учесть, что лучше не снимать стресс с помощью напитков. Больше гуляйте и занимайтесь спортом. Только не перестарайтесь с нагрузками.
По материалам 7days