Львы, Овны, Девы, Скорпионы и другие знаки — везунчики на неделе с 21 по 27 августа

Астрологи поделились прогнозом, назвав знаки зодиака, которые станут везунчиками на неделе с 21 по 27 августа. Удача будет на их стороне.

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Первая половина недели у Львов выгляди очень благоприятной. На этот период следует назначать все самые важные дела. Однако с вечера среды, 23 августа, этот знак зодиака ощутит сопротивление. И даже титанические усилия вряд ли помогут ощутить приближение к заветной цели. Стоит взять паузу и подождать более подходящего момента, благо долго ждать не придется. Выходные идеальны для начинаний.

У Овнов неделя завершает длительный динамичный и продуктивный период. Уже со следующей ожидается энергетический спад, пока же еще есть время активно заниматься большими делами. Единственное, этому знаку зодиака стоит проявить осторожность там, где речь заходит об осведомленности. Проверяйте полученную информацию, она может быть неточной.

Остановить Скорпионов на пути к их целям на этой неделе будет решительно невозможно. Энергия, терпение и абсолютно железная воля помогут им преодолеть любые препятствия и добиться своего. Так что дело за малым — выбрать правильные цели. Наиболее успешными днями представляются среда и четверг, 23 и 24 августа соответственно.