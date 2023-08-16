Какой знак зодиака откажется от больных отношений и станет счастлив: поможет Черная Луна

16 августа считается в астрологии особенным днем, это время Черной Луны, время магии и чудес.

На поверхность поднимается все скрытое, желания исполняются, люди получают вдохновение из космоса.

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Некоторые Козероги после 16 августа поймут, что они жили совсем не той жизнью, какую они сами себе бы пожелали.

Козероги поймут, что пришла пора освобождаться от ненужных связей и отношений. Энергия новолуния поможет им сделать это и начать новую счастливую линию судьбы.

Источник: rsute.ru.