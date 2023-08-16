Через 15 дней эти три знака увидят поворот судьбы: никогда ни в чем себе не откажут, их счета будут полны денег

Вселенная выделила три знака, которые в сентябре сделают то, что кардинально изменит их жизнь. Поворот наступит кардинальный, они буквально преобразятся, начнут свой путь с нуля.

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В числе счастливчиков оказались Стрельцы, Львы и Рыбы. Стрельцы смогут совершить скачок в карьере, деньги хлынут в их жизнь потоком.

Львам светит финансовая удача, они решатся на риск и не прогадают.

Рыбы обретут гармонию в семейной жизни и в любви. Через это к ним придет и состояние.

Источник: astromeridian.ru.