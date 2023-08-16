Почему Раки, Скорпионы и Стрельцы стали избранниками Черной Луны: вольются в поток богатства

Денежная энергия озарит три знака. Фото: Global Look Press

Эти люди уже сейчас вышли на путь денег и благосостояния.

После 16 августа жизнь Раков, Скорпионов и Стрельцов преобразится. Это день Черной Луны, когда нужно свои мечты и желания посылать в космос. Если это сделать с душой и страстным желанием, то в конце пути можно увидеть то, о чем мечтали давно.

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Ракам, Стрельцам и Скорпионам стоит проговорить пред лицом Вселенной о своих финансовых планах. Скорее всего, все они будут достигнуты

Раков ждут серьезные изменения в финансовой сфере. Важно провести ритуал на деньги, чтобы привлечь удачу.

Скорпионы могут направить свою энергию в работу и проекты. Оттуда придет прибыль.

Стрельцов ждут новые возможности. Пользуйтесь ими и изобилие настигнет.

Источник: rsute.ru.

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